PM wil aanpak tegen overlast van grasvliegjes in Arkel

vr 4 nov 2022, 09:02

ARKEL • Enorme hoeveelheden grasvliegjes hebben in de afgelopen weken tot veel overlast geleid in met name de Peperhof in Arkel.

De fractie van Progressief Molenlanden (PM) heeft er vragen over gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden en wil dat de gemeente actie onderneemt.

“Ieder jaar hebben bewoners er een beetje last van. Dit jaar is het echter sinds begin oktober gegroeid tot een onleefbare situatie voor een aantal bewoners”, stellen Jeannette Hessels en Pauls Wols van Progressief Molenlanden.

Ze ontdekten dat het om grasvliegjes ging. Wanneer tuinen of bermen niet op tijd gemaaid worden en verwaarloosd raken, trekt dit grasvliegjes aan. Ze planten zich daar voort en zoeken in het najaar een hoog gelegen punt op om te overwinteren. In het voorjaar vliegen ze weer uit.

De bewoners die op de bovenste verdieping een appartement van twee verdiepingen van de Peperhof te Arkel hebben enorm veel last van deze vliegjes. “Dit zijn senioren van bijna 78 jaar”, weet PM. “In de woonkamer en keuken was het niet leefbaar. Zij hebben de gemeente een aantal keren begin oktober gebeld over deze problematiek en zijn tot op heden nog steeds niet teruggebeld.”

Uiteindelijk is via Stichting Woonzorg de ongediertebestrijding ingeschakeld, maar dit vindt PM niet de juiste oplossing. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan schade opleveren aan de gezondheid van de bewoners.

“Had de gemeente hier geen oplossing voor, om deze mensen tegemoet te komen om te helpen met het opruimen van deze vliegjes?”, vraagt PM aan het gemeentebestuur.

De partij wil verder weten wie verantwoordelijk is voor het maaien van de groenstrook tussen de Peperhof, de nabijgelegen sloot en het fietspad. Progressief Molenlanden legt ook het verzoek bij de gemeente neer om ervoor te zorgen dat het gebied voortaan vaker gemaaid wordt.