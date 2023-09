Persoon uit Lexmond slachtoffer geworden van bankpasfraude

LEXMOND • Een bankpasfraude of -oplichting heeft afgelopen week plaatsgevonden in Lexmond, dat meldt de wijkagent van de regio.

Het slachtoffer is eerst gebeld door een persoon die zich voordeed als bankmedewerker. Deze bankmedewerker vertelde dat er iets mis was met de bankrekening van het slachtoffer.

Ongeveer twee uur later diezelfde dag stond er iemand bij het slachtoffer voor de deur. Deze persoon heeft vervolgens de bankpas en nog wat goederen weggenomen uit de woning van het slachtoffer.



“Vaak zijn mensen op leeftijd het doelwit van deze criminelen”, aldus de wijkagent. “Ken je iemand in deze leeftijdscategorie thuishoort, maak hen bewust van deze werkwijze. Een bank zal nooit telefonisch vragen om een pincode en zal nooit een pinpas, telefoon of creditcard thuis komen ophalen.”