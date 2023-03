Vernielingen op meerdere plekken in Nieuw-Lekkerland; politie zoekt getuigen

za 25 mrt. 2023, 15:17

112 421 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • In Nieuw-Lekkerland werden in de nacht van vrijdag op zaterdag op meerdere plekken vernielingen aangericht.

In de Saturnusstraat ging het om de vernieling van een ruit op eerste etage. Het buitenste deel van een ruit van dubbel glas werd kapot gegooid.

In de Wipmolen vernielden vandalen de voordeur van een woning. Vermoedelijk ging het daarbij om vuurwerk dat in de brievenbus tot ontploffing was gebracht. De ruit in de deur was helemaal kapot, de hal lag vol met glas en wanden en jassen raakten beschadigd.

De politie zoekt getuigen of anderen die hier meer van weten: 0900-8844.