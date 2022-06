Triade kan degradatie niet voorkomen

NIEUWPOORT • Het doek is gevallen voor Triade. Na de oorwassing door Dijkvogels (4-18) zijn de Nieuwpoortse korfballers gedegradeerd naar de vierde klasse.

Triade kwam nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaf verder niet thuis. De groenwitten kwamen er niet aan te pas en moeten na jarenlang te zijn uitgekomen in de derde klasse volgend seizoen een stapje terug doen.

“Dit is pijnlijk. Sport is emotie en dat komt er nu even uit. We waren gewoon duidelijke de minste ploeg in deze competitie. Ik was erbij ruim tien jaar geleden toen we promoveerden en nu ben ik erbij op het moment dat we degraderen. Daar lig ik nog wel even wakker van. Maar ik kan het de ploeg niet kwalijk nemen, we hebben alles gegeven”, aldus geëmotioneerde aanvoerder Menno den Hartog.

“We hebben een jonge selectie, dus het komt wel weer goed. Nu is het zuur, maar na een periode van vakantie en teambuilding geloof ik dat deze ploeg in staat is om weer terug te komen”, bleef trainer-coach Peter Kooij positief.