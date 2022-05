Jost van de Streek vierde in Kleeberg Challenge

MECHELEN/REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek is zaterdag knap vierde geworden in de Kleeberg Challenge, een klimkoers in het Belgische Mechelen.

De Ottolander maakte deel uit van een kopgroep van zes renners, waaruit uiteindelijk nog een tweetal wist te ontsnappen. Van de Streek kwam in de sprint voor de derde plaats net tekort. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) eindigde als negende, Patrick Blokland (Noordeloos) werd zeventiende en Jan van Heukelum (Hoornaar) kwam als achttiende over de meet.

Bij de nieuwelingen klasseerde Daan van Werd (Oud-Alblas) zich als 57e.