Red Dream start seizoen met tweede plaats

OUD GASTEL/BLESKENSGRAAF • Red Dream is in Oud Gastel het tractorpullingseizoen in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo-klasse van de NTTO begonnen met een tweede plaats.

Laurens van Vuuren stuurde het rode gevaarte in de finale naar 91.66 meter, goed voor 17 punten in het klassement. Red Devil won met 94.89 meter en Sound of Dynamite werd met 90.75 meter derde.

De volgende NK-wedstrijd is op vrijdag 20 mei in Achterberg.