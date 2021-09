Henk Boot pakt snelschaaktitel

GIESSENBURG • Het snelschaakkampioenschap van SC Giessen en Linge is gewonnen door Henk Boot. Boot verloor in de derde ronde weliswaar van Jaco Vonk, maar die ging op zijn beurt in de laatste ronde onderuit tegen Henry Houweling. Op basis van de weerstandspunten werd Boot de nieuwe kampioen.

Het nieuwe seizoen van Giessen en Linge is begonnen met een rapidtoernooi. Het werd een toernooi vol verrassingen. In de eerste ronde verloor Jaco Vonk van Arjan Uittenbogaard en in de tweede ronde vergaloppeerde Henk Boot, ondanks groot voordeel, zich tegen Tijmen Schakel. In de derde ronde handhaafden Tijmen Schakel en Henry Houweling hun 100%-score, zodat de vierde en laatste ronde de beslissing moest brengen. Het was Schakel die er met de overwinning vandoor ging.

Competitiewinst

In klasse 4H van de KNSB-competitie kende het eerste team van SC Giessen en Linge een voorspoedige start. De eerste competitiewedstrijd werd met 5,5-2,5 gewonnen. Tony Else, Henk Boot, Louis Rutgers en Tim Schakel wonnen hun partij, Hans Karelse, Jeroen Brandsma en Tijmen Schakel speelden remise en alleen Eddy Korevaar liet een nederlaag noteren.