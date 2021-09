Weer vijfsetter Volley Meerkerk’95

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 speelde in Limburg alweer de tweede vijfsetter van het nog prille seizoen. Het resultaat was hetzelfde als een week eerder: 3-2 winst. Dat brengt de Meerkerkse volleybalsters met 2-6 op de vierde plaats in de 1e divisie B.

Volley Meerkerk startte tegen VC Velden sterk, met onder meer diverse omloopballen (17-25). In de tweede set hadden de geelzwarten echter weinig vat op de Limburgse service. Bij 12-9 werd nog even aangehaakt, maar daarna volgde weer een serviceserie die de thuisploeg vijf punten opleverde (25-12).

Veerkracht

Tot 17-17 ging deel drie gelijkop. Maar de realiteit was dat Volley Meerkerk op 25-18 tegen een 2-1 achterstand aan keek.

De geroutineerde Meerkerkse ploeg gaf echter geen krimp en toonde mentale veerkracht. De bezoekers herpakten zich en dwongen via 21-25 een beslissende vijfde set af.

In die vijfde set was Volley Meerkerk’95 beter bestand tegen de druk. Het leverde via 12-15 de tweede zege van het seizoen op.

Donderdagavond

Volley Meerkerk’95 speelt donderdagavond 30 september om 20:00 uur thuis (De Linde) tegen Havoc.