Nazomerloop in Schoonhoven

SCHOONHOVEN/REGIO • Alle lichten staan op groen voor de elfde Rivierenland Nazomerloop van atletiek Avantri op zondag 5 september in Schoonhoven.

Dankzij de nodige coronamaatregelen kan het sportieve evenement veilig verlopen. Zo zullen de lopers op de 5 en 10 kilometer starten in groepjes van drie. De jeugd (1500 meter) start wel groepsgewijs. Deelname is alleen mogelijk via voorinschrijving. Het maximum is 100 lopers per afstand.

Meer informatie: www.avantri.nl