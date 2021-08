KorfbalTotaal Cup voor PKC/Vertom

LEXMOND • De KorfbalTotaal Cup is zaterdag bij LKV Het Bosch in Lexmond overtuigend gewonnen door landskampioen PKC/Vertom.

De Papendrechters waren in sets met 4-0 te sterk voor rivaal TOP/Litta.

De KorfbalTotaal Cup kenmerkt zich door een aantal afwijkende, innovatieve regels. Er wordt gespeeld in vier sets van 12,5 minuut. Per set was 250 euro te verdienen.

In een voorwedstrijd ging de Regio Cup naar Nova, dat de beslissing tegen het Viaanse VIKO forceerde via een shoot-out. Het werd 3-2 in sets.

Voor de jeugd was er clinic met enkele spelers uit het Nederlands korfbalteam.