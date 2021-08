Iedereen heeft prijs bij grote visdag bij De Alver Giessenburg

GIESSENBURG • Hengelsportvereniging (HSV) De Alver uit Giessenburg heeft op zaterdag 21 augustus een geslaagde grote visdag gehouden.

Deze visdag is gehouden in de eigen Alverput, met prachtig weer. De heren visten ’s morgen, de jeugd was ’s middags aan de beurt. Het was een gezellige, fijne en vooral sportieve dag en de slogan van deze dag was ‘Iedereen heeft prijs’.

Er waren mooie prijzen te verdelen, er was een put vol met vissers, maar de grote buit bij de heren greep John Post. Hij kwam, zag en overwon en hoe, met 7196 gram, bijna eens zoveel als de nummer twee. E. Ambachtsheer was goed voor 3748 gram en de derde prijs was voor A. Meerkerk met 3481 gram.

De jeugd ging ook vol goede moed vissen. De grote winnaar Zef Peursum wist 2 brasems te vangen en had totaal 81 cm. De tweede prijs was voor Fin de Jong met 47 cm en de derde prijs ging naar Sara Wijnants met 38 cm.

De prijsuitreiking, in verband met coronaregels eerst de jeugd gelijk na het vissen bij de Alverput, daarna kwamen de heren aan de beurt die gezellig buiten op het terras bij Plein 2 onder het genot van een hapje en een drankje de prijs in ontvangt mochten nemen.

Tijdens de grote visdag was er voor alle deelnemers prijs, het motto van deze dag is vooral sportief bezig zijn en gezelligheid met elkaar.