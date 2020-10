Isis Versluis tweede meisje in Helmond

• Isis Versluis finishte in Helmond als tweede meisje in haar leeftijdscategorie.

REGIO • Voor de jeugd van RC Jan van Arckel is het veldrijdseizoen weer begonnen. Het leverde Isis Versluis in categorie 4 meteen een podiumplaats op.

De Meerkerkse finishte in de Jos van Vleuten Cross in Helmond als tweede meisje (vijfde overall).

Overige uitslagen:

Cat. 3: 6. Niek Wolthuis (Hank).

Cat. 6: 12. Darian Groenenveld (Rijswijk).

Cat. 7: 2. Rick Versloot (Hardinxveld), 3. Luuk Wolthuis (Hank).