SNA pakt vier punten in Ameide

AMEIDE • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft ook de lastige uitwedstrijd tegen AVVA in winst weten om te zetten.

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Zo keken de Bleskensgraafse volleybalsters in de tweede set tegen een 24-21 achterstand aan. Maar SNA overleefde vier setpoints en maakte het met 25-27 af. Alleen de laatste set was voor AVVA: 1-3 (22-25, 25-27, 9-25, 25-21).

SNA is na drie wedstrijden koploper in de 1e klasse A, al staat één van achtervolgers er virtueel nog beter voor.

De SNA-mannen wonnen op het veld ernaast overigens met dezelfde cijfers van AVVA 2.