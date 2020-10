Volley Meerkerk'95 in positieve flow

MEERKERK • Nee, Volley Meerkerk’95 was niet ingedut. Maar de club kon wel een ‘boost’ gebruiken. Gezamenlijk werd er de schouders onder gezet, met als resultaat dat de geelzwarten in een positieve flow zijn geraakt.

Het vorige seizoen werd vanwege de coronacrisis abrupt beëindigd. Maar het legde Volley Meerkerk’95 sportief gezien geen windeieren: vrouwen 1 promoveerde naar de eerste divisie en op het laatste moment kon heren 1 doorschuiven naar de promotieklasse, een niveau waarop het in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voor het laatst actief was. Daarnaast werd het jeugdbeleid nieuw leven ingeblazen, kreeg de club op sportpark De Burcht de beschikking over twee beachvelden en leverde de sponsorcommissie vakwerk af.

Voorzitter Jaap den Tuinder is dan ook in zijn nopjes. Volley Meerkerk’95 telt momenteel zo’n 160 leden, verdeeld over vijf damesteams, twee herenteams, een recreantenteam en diverse jeugdteams. Nu er opnieuw sprake is van strengere coronamaatregelen en er geen publiek naar De Linde mag komen, zorgt de club ervoor dat de supporters toch kunnen meekijken naar de verrichtingen van beide eerste teams. Hun thuiswedstrijden worden via een livestream uitgezonden op Twitch.

Jaap den Tuinder treedt tijdens de algemene ledenvergadering in november terug als voorzitter van Volley Meerkerk’95. “Dan zit mijn periode erop. Ik heb deze functie vier jaar geleden ad-interim van Edwin Versluis overgenomen. Het blijkt lastig te zijn om een opvolger te vinden en dat gaat me aan het hart”, aldus Den Tuinder. De nieuwe voorzitter hoeft -net als Den Tuinder- niet van ‘binnenuit’ te komen. “Volleybalkennis hebben we voldoende in huis. Het bestuur is enthousiast, maar heeft sturing nodig. We zoeken iemand met een helikopterview, iemand die kan relativeren.”

De jeugd heeft ook bij Volley Meerkerk’95 de toekomst. “We zagen het aantal jeugdleden teruglopen”, zegt Christina Oskam. De hoogste tijd dus om leden te gaan werven, clinics te houden en het bestuur te adviseren een betaalde jeugdtrainer/jeugdcoördinator aan te trekken. Die is gevonden in de persoon van Ronald Lacroes. Met zijn volleybalschool is hij bij Volley Meerkerk’95 aan de slag te gaan. Intentie is een aantal seizoenen samen te werken. Lacroes gaat onder meer techniektrainingen geven, maar ook de jeugdtrainers een interne opleiding geven. Oskam: “Je merkt de nieuwe impuls binnen de vereniging, van jong tot oud. Inmiddels hebben we er een aantal jeugdleden bij, maar het effect hopen we vooral over een langere periode te gaan zien.”

Claudia Doeland nam de sponsorcommissie op sleeptouw. Met resultaat, want onder meer de hele dameslijn is in het nieuw gestoken en in samenwerking met kledingleverancier Muta is een webshop opgezet. “Op deze manier krijgen we binnen de hele vereniging een uniforme kledingstijl”, aldus Doeland. Bijzonder is dat de sponsor van 2 geen naamsvermelding wil, maar in ruil daarvoor van het team vraagt zich in te zetten voor goede doelen. De komende jaren zijn dat: Keet bij Peet, Bas van de Goor Foundation, Boer en Bont, Stichting Dierenlot en Bij Bram. Door middel van acties wordt per doel 1000 à 1500 euro bijeengebracht. Zo hoopt dames 2 dit seizoen een duofiets aan zorgboerderij Keet bij Peet te kunnen schenken.