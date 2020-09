Koppeltijdrit sluitstuk van wegseizoen Jan van Arckel

NOORDELOOS • RC Jan van Arckel sluit het (door corona ultrakorte) wegseizoen op zaterdag 3 oktober af met de koeienvlaaien-koppeltijdrit. Een wedstrijd met een hoog fungehalte en... tegenwind gegarandeerd.

De koppeltijdrit wordt verreden in de polder tussen Noordeloos en Ameide. De eerste start (Kerkweg Noordeloos) is om 14:00 uur. De finishstreep is getrokken op de Tiendweg.

De tijdrit kent elf categorieën, variërend van jeugd tot gemengd en van echtparen tot jeugd <6 jaar. Daarbinnen zijn vrijwel alle combinaties mogelijk, zoals man-vrouw, moeder-dochter, broer-zus, buurvrouw-buurman en opa-kleinzoon. Restrictie: maximaal één licentiehouder per koppel. Bij twee licentiehouders is deelname buiten mededinging.

Inschrijven kan alleen vooraf via de website van Jan van Arckel: www.janvanarckel.nl (Tijdrit Koeienvlaai). De inschrijving sluit op woensdag 30 september om 17:00 uur. Ter plaatse nog aanmelden is dus niet mogelijk.