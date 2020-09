Zwaarbevochten vijfde plek Luca van Leer in tweede NK-wedstrijd

VENRAY/LEERBROEK • Na een vierde plaats in de eerste NK-wedstrijd van het seizoen is jeugdkarter Luca van Leer afgelopen weekend in de tweede wedstrijd in Venray als vijfde geëindigd.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Zowel in de tweede als in de derde manche deed zich een flinke crash voor. De jonge Leerbroekse karter kwam vast te zitten en moest zich opwerken naar voren. Dat lukte met respectievelijk een twaalfde en vijfde plaats. Opgeteld bij zijn zesde plek in de eerste manche eindigde hij in het dagklassement als vijfde.

Luca van Leer rijdt 20 september een clubwedstrijd in Strijen en in het weekend van 3/4 oktober de NK-wedstrijd in Berghem.