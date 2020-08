Remco Evenepoel draagt overwinning op aan Fabio Jakobsen

POLEN/REGIO • Remco Evenepoel, het grote Belgische wielertalent, heeft zaterdag de koninginnerit in de Ronde van Polen gewonnen. Hij droeg zijn zege op aan zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen door het rugnummer (75) van The Hurricane uit Heukelum te tonen toen hij over de finish kwam.

Zoals bekend maakte Jakobsen eerder in deze Ronde van Polen een horrorcrash, als gevolg waarvan hij in coma werd gehouden. Zijn toestand is inmiddels stabiel.

Evenepoel is klassementsleider in de Ronde van Polen. In de vlakke slotetappe verdedigt hij een voorsprong van bijna twee minuten op Jakob Fuglsang.