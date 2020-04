Ook SV Noordeloos schuift jubileumactiviteiten een jaar door

NOORDELOOS • Ook SV Noordeloos schuift de jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een jaar door.

'Natuurlijk vinden we dit heel jammer, maar we denken dat momenteel niemand een goed gevoel heeft bij een dergelijk feest en mogen we hopen dat we in juli überhaupt maar weer op een normale manier elkaar kunnen zien en ontmoeten', meldt het bestuur.