Prima afsluiting Aron Romeijn

ENSCHEDE/OTTOLAND • Aron Romeijn heeft het schaatsseizoen in Enschede goed kunnen afsluiten. In de finale van de Holland Cup werd de Ottolandse sprinter op de 500 meter tweede achter Ronald Mulder.

Mulder klokte 35.41, Romeijn 35.79. In het eindklassement van de Holland Cup werd Aron Romeijn, die twee wedstrijden miste, derde.

Zondag voegde hij er nog een derde plaats op de 1000 meter aan toe. Janno Botman zegevierde in 1:10.80, Ronald Mulder werd tweede in 1:19.19 en Romeijn zeer kort daarachter derde in 1:11.23.