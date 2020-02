Oorwassing voor vrouwen VC WIK

GROOT-AMMERS • Het verblijf van de vrouwenhoofdmacht van VC WIK in de eerste divisie lijkt tot één seizoen beperkt te blijven. Handhaving wordt lastig na de 4-0 oorwassing bij VC Olympia.

De Groot-Ammerse volleybalsters hadden een offday. De nederlaag was kansloos en zal hard aangekomen zijn: 25-18, 25-14, 25-10 en 25-8.

VC WIK is nu hekkensluiter met al zeven punten achterstand op Stravoc, al heeft WIK een wedstrijd minder gespeeld.

Best of the rest

De WIK-mannen zijn in de tweede divisie als nummer 4 'best of the rest'. Die status bleef ook in de zestiende speelronde gehandhaafd. WIK had het lastig op bezoek bij Hands Up. De thuisclub kwam in de rommelige eerste set op een 1-0 voorsprong: 28-26.

Dat bleek het enige wapenfeit te zijn. VC WIK nam het initiatief over en stak via 20-25, 19-25 en 18-25 solide vier punten in de pocket.