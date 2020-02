Record voor jeugdschaakcompetitie in Vijfheerenlanden

MEERKERK • In De Linde in Meerkerk vond afgelopen vrijdag de derde ronde van Pentachess jeugdschaakcompetitie plaats. Er deden 24 teams mee met in totaal bijna honderd schakers. Dat is een record voor een schaakcompetitie in Vijfheerenlanden. De verrassende winnaar van deze avond werd het team van Camphusianum uit Gorinchem.

De avond begon koortsachtig, want de toernooiorganisatie had diverse afmeldingen in verband met ziekte. De Meerkerkse jeugd had zich echter massaal aangemeld en kon zodoende de 'gaten' van andere teams invullen.

De prijzen worden pas na de vijfde ronde echt verdeeld. Op deze derde ronde avond kon je wel promoveren of degraderen naar andere poule. Er was speciaal een extra poule 5 aangemaakt, zodat ook de nieuwe teams mee konden strijden.

Chips Moment met volwassenen

Uiteraard was er na de tweede ronde chips aanwezig voor alle deelnemers. Vanaf 20 uur waren er ook een aantal volwassenen uit Vijfheerenlanden tegen elkaar aan het schaken. Dit nieuwe initiatief is bedoeld om ook beginnende en thuisschakers uit te nodigen een potje te komen schaken.

Resultaten van derde avond

In poule 1 won het team van Camphusianum. Sleeuwijk team 1 degradeerde naar poule 2.

In poule 2 won Sliedrecht 1 met duidelijke cijfers. Dordrecht 1 bleef op bordpunten nipt Sliedrecht 2 voor. Sliedrecht 2 degradeerde daarmee naar poule 3.

In poule 3 promoveerde Meerkerk 1. Daarmee blijft het team laveren tussen poule 2 en poule 3. Sliedrecht 3 en Giessen & Linge 4 degradeerden naar poule 4.

In poule 4a werd Sleeuwijk 2 eerste en promoveerde. Meerkerk 2 degradeerde naar poule 5. In poule 4b had Giessen & Linge 3 de maximale score en vergezelt Sleeuwijk 2 naar poule 3. Giessen & Linge 6 mag het volgende keer in poule 5 proberen.

In de nieuwe poule 5 mochten Meerkerk 4 en Sleeuwijk 3 promoveren.

Gedetailleerde uitslagen: http://www.schakendsliedrecht.nl/viertallen-uitslagen/

Volgende ronde is 6 maart november in Sleeuwijk.