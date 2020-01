Noël Luijten/Rowan Wijfje derde in Bremen

BREMEN/REGIO • Het koppel Noël Luijten/Rowan Wijfje is knap derde geworden in de Andreas Kappes Cup tijdens de Zesdaagse van Bremen. Een val van Wijfje op het slotonderdeel stond een nog betere eindklassering in de weg.

Het deelnemersveld bestond uit koppels uit Duitsland, Denemarken, Tsjechië en Nederland.

Op de openingsavond werd Wijfje tweede in de puntenkoers en won Meerkerker Noël Luijten de dernyrace.