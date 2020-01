Fabio Jakobsen start in Giro d'Italia

HEUKELUM • Fabio Jakobsen zal opnieuw zijn opwachting maken in een grote ronde. Na de Vuelta in 2019 gaat de wielrenner uit Heukelum dit jaar van start in de Giro d'Italia.

De 23-jarige nationaal kampioen is de sprinttroef van Deceuninck-Quick Step Remco Evenepoel en James Knox zijn de kopmannen voor het klassement. "Het is een heel mooie Giro voor sprinters", vertelt Jakobsen tegen Wielerflits.

In de aanloop naar de Giro start Fabio Jakobsen onder meer in Kuurne-Brussel-Kuurne en in de Tirreno-Adriatico.