VC WIK pakt set van runner-up VCN 2

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist VC WIK heeft zaterdag een set weten te pakken van nummer 2 VCN 2, maar gaat desondanks als hekkensluiter de 'winterstop' in.

De Groot-Ammerse volleybalsters speelden een wedstrijd met ups en downs: goede momenten werden afgewisseld met een reeks eigen fouten.

Het resulteerde in de tweede set in wint, maar uiteindelijk in een 1-3 nederlaag: 20-25, 25-23, 22-25 en 17-25.