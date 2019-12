Daan Hartog wint in Honselersdijk

• Daan Hartog op de hoogste trede van het podium in Honselersdijk. (Foto: Privéfoto)

REGIO • Daan Hartog uit Giessenburg heeft zaterdag in categorie 6 de jeugdveldrit in Honselersdijk gewonnen. Rick Versloot (Hardinxveld) kwam als vierde over de meet. Tim Verwolf (Langerak) moest wegens een mechanisch probleem voortijdig afstappen.

Isis Versluis (Meerkerk) klasseerde zich in categorie 3 als tweede meisje; overall werd ze vierde.

In categorie 7 was er een 26e plaats voor Hardinxvelder Sem van Wijngaarden.

Nieuwelingen

De nieuwelingen van RC Jan van Arckel reden zaterdag een nationale veldrit in Amersfoort. Christiaan van Rees (Groot-Ammers) werd negende, Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) 51e.

Zondag was er startgelegenheid in Almelo, eveneens een nationale veldrit. Christiaan van Rees viel met een vierde plek net naast het podium, Feike van der Dussen (Arkel) werd achttiende.