Eerste Doetse Triatlon een schot in de roos

GIESSENBURG • Zo'n 200 sportievelingen namen zaterdag deel aan de eerste Doetse Triatlon.

De Doetse Triatlon was een initiatief van zwembad De Doetse Kom, GiGa Giessenlanden en Extrarunning.





Er kon zowel individueel als in teamverband worden deelgenomen. De senioren werkten een 1/8 triatlon af: 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De jeugd moest 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 kilometer hardlopen.

Harry Cornet zette in 1:03,02 de snelste tijd neer. Thomas van der Kolk werd tweede in 1:04,08 en Heleen van der Meijden (snelste vrouw) knap derde in 1:05,25.

Freek Bosveld (20:34) won de kidstriatlon, voor Luuk Bosveld (21:25) en Delphine van der Grijn (21:33).