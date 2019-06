Fabio Jakobsen sprint met overmacht naar nationale titel

EDE - Fabio Jakobsen is zondagmiddag in Ede voor de eerste keer in zijn carrière nationaal kampioen wielrennen op de weg bij de profs geworden.

Een sterke kopgroep van negen renners had op 25 kilometer voor de finish nog een voorsprong van 2,5 minuut. Op dat moment vreesde Jakobsen dat de titelstrijd mogelijk niet op een sprint zou uidraaien. Een sprint waarin hij, bij afwezigheid van Dylan Groenewegen en Mathieu van der Poel, één van de grootste kanshebbers zou zijn.





Dankzij het werk van Sunweb en Jumbo-Visma (Jakobsen had zelf geen ploeggenoten van Deceuninck-QuickStep in de koers) werd het gat toch nog gedicht. "Op vijf kilometer voor de meet wist ik dat we ze waarschijnlijk gingen pakken", aldus Fabio Jakobsen.

De sprint liep licht omhoog, een kolfje naar de hand van Jakobsen. "Ik kon mijn power goed kwijt." Waarbij hij refereerde aan Heukelum. "Daar sprint ik altijd tegen de dijk op, dan lukt het hier ook."



Fabio Jakobsen is de nieuwe Nederlands kampioen wielrennen pic.twitter.com/2M1fcTaiSj — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 30, 2019



Fabio Jakobsen -nog altijd lid van RC Jan van Arckel- pakte het rood-wit-blauwe tricot met overmacht, voor Danny van Poppel en Moreno Hofland. Van Poppel werd na afloop gediskwalificeerd omdat hij in de sprint van zijn lijn afweek.