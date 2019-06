Achttiende editie Lingewaalloop in Herwijnen

HERWIJNEN • De Lingewaalloop in Herwijnen is op zaterdag 29 juni de zesde wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2019 en de laatste circuitloop voor de zomervakantie.

De Lingewaalloop – het is de achttiende editie dit jaar – is per traditie het sportieve hoogtepunt van de feestweek in Herwijnen, het fraaie Gelderse dorpje onder de Waal. De wedstrijdloop is 10 kilometer lang met start en finish op de aantrekkelijke finishstraat in de Vervoornlaan. De opgang naar de Waaldijk is een klein kuitenbijtertje, maar de kilometers over de dijk langs de rivier zijn oogstrelend mooi. De lopers op en onder de dijk zien elkaar lopen.

De wedstrijdloop begint om 13.00 uur, de prestatieloop over 5 kilometer gaat om 12.00 uur van start. Vanaf 11.00 uur zijn er al jeugdlopen in alle leeftijdscategorieën. Voorinschrijven is tot en met 23 juni mogelijk via www.inschrijven.nl. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf melden in de kantine van voetbalclub Herovina aan de Zworrelstraat 75. Daar is ook voldoende kleed- en douchegelegenheid.

De Lingewaalloop is een wedstrijd die altijd veel aanloop van de jeugd heeft. Deelname wordt gepromoot op scholen in de omgeving en jeugdlopers tot 16 jaar hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

Parcoursrecords

In 2018 scherpten Nixon Fernandes en Ruth van der Meijden de parcoursrecords aan tot 32.12 en 35.07. Ruth van der Meijden is er in 2019 niet bij. Nixon Fernandes komt zijn titel wel verdedigen. Hij strijdt samen met onder anderen Maarten van Zetten en Timo de Geus om het overall klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit, waarvoor aan het einde van het seizoen de zes beste uitslagen van de negen lopen meetellen.

Bij de vrouwen lijkt de strijd om het klassement te gaan tussen Petra Sloots en Vivianne Steegstra, die beiden ook worden verwacht in Herwijnen.

Meer informatie over de Lingewaalloop en de andere wedstrijden in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.