Ian Spenkelink sprint overtuigend naar zege in AWM Junioren

MEERKERK • In een supersnelle finale van de wielerklassieker Arno Wallaard Memorial voor junioren stond er geen maat op Ian Spenkelink. De renner uit Nijverdal reed vanuit de laatste bocht op kop en bleef zijn jagende achtervolgers voor.



Roe van Sintmaartensdijk uit Zuidland zag die bui al hangen. "Ian trok de sprint al vroeg aan en bleek op het laatst nog kracht genoeg te hebben. Dat gold voor ons allemaal, want er stond bijna geen wind en daardoor kon er feitelijk niemand echt wegrijden. In de finale heb ik geprobeerd mij te verstoppen, ik ben blij met deze mooie tweede plek."





De Zoetermeerse renner Loe van Belle van Streetjump werd winnaar van het sprintklassement en had op het eind wel zijn krachten verspeeld. "Misschien heb ik inderdaad teveel energie gebruikt. Onverwachts zat ik telkens bij de spaarzame uitvallen en als je dan ook regelmatig de sprint wint, dan ga je dat een gegeven voelen. Vorige week werd ik tweede in de Zuiderzeeronde, een eerste plaats had vandaag niet misstaan. Maar helaas."

Winnaar Spenkelink glunderde van oor tot oor. "Mijn ploeggenoten Steyn Lamberink en Lars Boven hebben uitstekend werk voor mij verricht. Lars trok de sprint heel goed aan, die kon ik bijna niet weggeven."

Speaker Van der Linden somde zijn voorgangers op. "Ik hoop ooit ook zo goed te worden als Kreder, Van Schip en Jakobsen. De overwinning is in ieder geval een mooi begin", genoot Ian Spenkelink.

Op de achttiende plaats was Delano Swenne uit Heukelum de beste Jan van Arckel-junior.