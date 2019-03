Bryant Boogert negende op NK-shorttrack voor C-junioren

HEERENVEEN/HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert is afgelopen weekend als negende geëindigd op het Nederlands kampioenschap shorttrack voor C-junioren.

En dat terwijl de openingsdag tegenviel. De 14-jarige schaatser uit Hoogblokland viel door een duwtje op de 1000 meter en stond 24e in het tussenklassement.

Zondag ging het een stuk beter. Bryant strandde weliswaar in de kwartfinales van de 500 meter, maar reed wel een PR en steeg in het klassement. Op de slotafstand (777) haalde de Hoogbloklander maar liefst tien seconden van zijn PR af. Hij plaatste zich voor de halve finales en vervolgens voor de B-finale, die hij in een knappe race won. Dat leverde klassementspunten op, waardoor hij een sprong maakte naar de negende plaats. Een mooi resultaat voor een eerstejaars C-junior.

Lars Scherpenzeel

De 17-jarige Lars Scherpenzeel uit Nieuwpoort startte bij de B-junioren en werd twintigste. Lars pakte een PR op de 1500 meter mee.