Christiaan van Rees heerst in eigen huis

GROOT-AMMERS • Jesse Bikker is hard op weg naar de eindzege in de Jan van Arckel-wintercompetitie. In de D-klasse was Christiaan van Rees een klasse apart in zijn thuiswedstrijd.

De zevende wedstrijd van de wintercompetitie MTB en cyclocross werd verreden in Groot-Ammers. Het ogenschijnlijk snelle parcours was zwaarder dan gedacht, zo moest het merendeel van de 323 deelnemers beamen. Ook de gure noordenwind droeg hieraan bij.

In de A-klasse had Jesse Bikker een pikstart. Dorpsgenoot Kelvin van den Dool probeerde nog aan te sluiten, maar de vogel was al gevlogen. Bikker liep ronde na ronde verder weg. Daarachter was vooral de strijd om de derde plaats boeiend.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Kelvin v.d. Dool (Hoogblokland), 3. Bart van den Berg (Wijngaarden).

Klassement: 1. Bikker, 2. Wim de Bruin (Hardinxveld), 3. Mika Bouman.

De B-klasse, met 97 renners de grootste groep, kreeg een verrassende winnaar. Jamie den Dikker profiteerde van de gaten die in de kopgroep vielen.

B-klasse: 1. Jamie den Dikken (Hardinxveld), 2. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 3. Tim van Lopik (Gorinchem).

Klassement: 1. Van Lopik, 2. Edwin de Ruijter (Giessenburg), 3. Van Tuyl.

Dat Ron Timmer de BM-klasse won, was geen verrassing. Het was alweer zijn vijfde zege van het seizoen, waardoor hij al redelijk zeker is van de eerste plaats in het eindklassement. Zijn naaste belager Marinus de Vries kreeg met pech te kampen, maar werd dankzij een uiterste krachtsinspanning toch nog derde.

BM-klasse: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Gerrit van Os (Kaatsheuvel), 3. Marinus de Vries (Zeist).

Klassement: 1. Timmer, 2. De Vries, 3. Jan-Piet Bikker (Noordeloos).

Dieke van Wilgen gaf de concurrentie bij de vrouwen geen kans. De Arkelse tastte even af, ging er vervolgens vandoor en reed onbedreigd naar de overwinning.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Larissa Mesker (Noordeloos), 3. Karin van Leeuwen (Meerkerk).

Klassement: 1. Van Wilgen, 2. Noa Stolk, 3. Mesker.

Thuisrijder Christiaan van Rees gaf een demonstratie in de D-klasse. Er was niemand die hem kon volgen; het hele veld werd door Christiaan op grote afstand gereden.

D-klasse (13-14 jaar): 1. Christiaan van Rees (Groot-Ammers), 2. Rowan van Oord (Hank), 3. Feiko van der Dussen (Arkel).

Meisjes: 1. Lise Korf (Leerdam, 2. Melanie Bron Schelluinen).

Klassement: 1. Van Oord, 2. Van der Dussen, 3. Levi Schrijver (Hoornaar).

E-klasse (11-12 jaar): 1. Robin van Bruggen (Ridderkerk), 2. Rick Versloot (Hardinxveld), 3. Daan Hartog (Giessenburg).

Meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Lotte Griep (Oosterhout), 3. Jiska Verspuij (Noordeloos)

Klassement: 1. Versloot, 2. Stijn van Wingerden (Hardinxveld), 3. Bjorn van Waardenburg (Rhoon).

F-klasse (9-10 jaar): 1. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel), 2. Xander van Waardenburg (Rhoon), 3. Bas Herman (Nootdorp).

Meisjes: 1. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 2. Isis Versluis (Meerkerk).

Klassement: 1. Verhoeven, 2. Herman, 3. Darian Groeneveld.

G-klasse (6-8 jaar): 1. Ferno Verhoeven (Kaatsheuvel), 2. Niek Wolthuis (Hank), 3. Erik Bikker (Rotterdam).

Meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

Klassement: 1. Verhoeven, 2. Bikker, 3. Wolthuis.

De volgende (voorlaatste) wedstrijd is zaterdag 19 januari bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan.