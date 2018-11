Christiaan van Rees wint, pech voor Daan Hartog

LEIDEN/REGIO • Christiaan van Rees heeft zondag een veldrit in Leiden gewonnen.

De coureur uit Groot-Ammers nam vanaf de start de kop. Op het parcours met de nodige hoogteverschillen bouwde hij een kleine minuut voorsprong op op Sjors Lugthart uit Den Haag.

Pechvogel van de dag was Daan Hartog. In leidende positie sloeg in zijn categorie op 50 meter voor de finish het noodlot toe. Zijn ketting liep eraf; de Giessenburger kwam steppend als vierde over de meet.