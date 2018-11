Knap gelijkspel Kroonschijf DEZ

IJMUIDEN • Te veel eerbied voor de tegenstanders, dat toonden de dammers van Kroonschijf DEZ de afgelopen maanden in hun debuutjaar in de nationale hoofdklasse. De laatste weken gooien ze echter alle schroom van zich af. Dat resulteerde zaterdag in een verrassend gelijkspel tegen titelpretendent DC IJmuiden.

Een flinke domper was de verhindering op het laatste moment van Kees Brandwijk. Daardoor begonnen de Alblasserwaarders met een 2-0 achterstand. Die werd echter al vroeg in de middag goedgemaakt met een fraaie zege van Arie van Genderen. Na een nederlaag van Teus Stam was het Piet Trapman die zijn ploeg met een positionele overwinning weer langszij bracht.

Wim Kalis moest daarna voor de eerste keer dit seizoen het hoofd buigen, maar Cor Westerveld bracht de stand met een listige slagzet op 6-6. Harm Jan van Rees moest zijn opportunistische spel met een nul bekopen, maar Peter Hartog maakte dat weer goed met een subtiel winnend eindspelletje.

Acht partijen uit en nog geen enkele remise; zelden vloeide er in eerdere hoofdklasseduels zoveel dambloed. Ad de Hek en Peter de Hek gingen nog vol voor de winst, maar voor beiden zat er niet meer dan een dikke remise in. Eindstand 10-10.