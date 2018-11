Ook in Giessenburg staat er geen maat op Max van Hoorne

GIESSENBURG • In de offroadwintercompetitie van RC Jan van Arckel staat vooralsnog geen maat op Max van Hoorne. Na de seizoensopening in zijn eigen Noordeloos won hij zaterdag ook de tweede wedstrijd in Giessenburg met overmacht.

In Giessenburg kwamen maar liefst 426 (!) renners aan het vertrek. Zij kregen onder meer bochtige bospassages, stroken gras, een ingenieuze carrousel en een zandbak voorgeschoteld.

In de A-klasse stond na één ronde al vast dat de strijd vooral om de tweede plaats zou gaan. Achter Max de Jong was het Christiaan de Graaff die die strijd in zijn voordeel beslechtte.



A-klasse: 1. Max van Hoorne (Noordeloos), 2. Christiaan de Graaff (Rijswijk), 3. Jesse Bikker (Hoogblokland)

Klassement: 1. Max van Hoorne, 2. Jesse Bikker, 3. Max de Jong (Giessenburg).

Sten Hopstaken uit Noordeloos klopt als jong talent in de B-klasse op de poort. Hij pakte knap de overwinning.

B-klasse: 1. Sten Hopstaken, 2. Ralf van Herwijnen, 3. Fausto van Tuijl.

De B-klasse Masters rijden dit seizoen hun eigen wedstrijd en dat is tot nu toe een schot in de roos. Ron Timmer was ditmaal de sterkste.

B-klasse Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Peter Buitendijk (Ottoland), 3. Jan-Piet Bikker (Noordeloos).

Het damespeloton wordt ook steeds groter. Met z'n 28-en waren ze dit keer. Dieke van Wilgen legde de pees erop en gaf Noa Stolk geen kans op een ontsnapping.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Daimy Hellemons (Hoeven).

Overige uitslagen:

D-klasse (13-14 jaar): 1. Rowan van Oord (Hank), 2. Nick Klijn (Leerdam), 3. Feiko v.d. Dussen (Arkel). Merel Hartog (Giessenburg) beste meisje.

E-klasse (11-12 jaar): 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Stijn van Wingerden (Hardinxveld). Elena Poppelaars (Sleeuwijk) beste meisje.

F-klasse (9-10 jaar): 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Maurice Verhoeven, 3. Jurgen den Harder (Maassluis). Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) beste meisje.

G-klasse: 1. Ferno Verhoeven, 2. Erik Bikker (Rotterdam), 3. Niek Wolthuis (Hank). Julia Herman (Nootdorp) was het beste meisje en troefde alle jongens af.

De volgende wedstrijd is zaterdag 17 november in Tienhoven.