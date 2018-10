Typhoonloop: recordjacht bij jubileum

GORINCHEM/REGIO • De Typhoonloop in Gorinchem is zaterdag 20 oktober het slotstuk van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018. Het is de dertigste editie van deze wedstrijd en dat hoopt de organisatie te vieren met nieuwe parcoursrecords. Daar is een mooie bonus op gezet en het parcours is op papier sneller dan ooit.

Neals Strik en Wilma van Onna zijn al sinds 2000 en 2001 de snelste lopers ooit in de Typhoonloop. De te kloppen tijden zijn 30.37 en 34.08. Met een nieuwe route en 300 euro prijzengeld voor degene die erin slaagt om een nieuwe toptijd te zetten hoopt de organisatie dat de jubileumeditie een recordjacht wordt.

De tien kilometers van de Typhoonloop zijn dus opnieuw uitgezet. Zonder oversteken van de provinciale weg, met minder verkeer op de route en zo plat als een dubbeltje. Supersnel dus. De wedstrijd begint en eindigt met een ronde op de atletiekbaan van Typhoon, voert de lopers parallel aan de A15 richting Giessenburg en brengt ze na een ronde over het bedrijventerrein van Schelluinen terug naar Gorinchem.

Hoofdsponsor Toyota Schouten kleedt voor de gelegenheid tien Typhoonatleten aan in een nieuw wedstrijdtenue en McDonald's Gorinchem fleurt de dertigste Typhoonloop verder op door iets leuks te organiseren rondom de jeugdlopen.

De wedstrijdloop over 10 kilometer begint om 14.00 uur, de prestatieloop over 5 kilometer om 13.00 uur en de jeugdlopen vanaf 12.00. Op de dag zelf kunnen lopers zich aanmelden in de kantine van Typhoon. Kleed- en douchegelegenheid is er op het complex aan de Grote Schelluinsekade 22.

Beslissingen

Volgens traditie is de Typhoonloop de laatste van negen wedstrijden uit het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. In veel categorieën zijn de beslissingen al gevallen – voor het overall klassement tellen de zes beste resultaten uit de serie mee – maar niet in alle categorieën. Het meest in het oog springt nog altijd de strijd tussen Leendert van der Lugt en Cornelis Chatziioannou bij de mannen. Van der Lugt sloeg in de voorlaatste wedstrijd een mooie slag met winst in de Alblasserdamse Molenloop, maar de Typhoonloop heeft een geschiedenis van onverwachte ontknopingen, dus alles is nog mogelijk.

Alle informatie over de Typhoonloop en het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.