Tweede plaats in de 4,5 Ton SuperSport Promo voor Red Dream

STREEFKERK • Tractorpullingteam Red Dream uit Streefkerk haalde zaterdag een tweede plaats in Oudenbosch.

Red Dream staat nu negentien punten voor op de nummer drie in de tussenstand en daarmee zijn de Streefkerkers bijna zeker van een tweede plaats in de eindstand. Deze geeft recht op promotie naar de 4,5 ton SuperSport TOP in 2019. Meedoen met de volgende wedstrijd is daarvoor al genoeg.

Er werd zaterdag Floating Finish gereden (is één run) in verband met het weer. Laurens van Vuuren was chauffeur op de Red Dream in Oudenbosch. Er waren drie deelnemers. De beste afstand was voor MeterVreter (104,82), Red Dream haalde 101,79 en Crazy 810 eindigde op 95,34.

Wedstrijd

De volgende en laatste wedstrijd voor Red Dream die word verreden voor het Nederlands Competitie NTTO Farmstock 4,5 Ton SuperSport Promo Kampioenschap is op zaterdag 22 september in Halsteren.