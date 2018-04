MEERKERK • De Belg Nathan Decuypere van de Soenens Booom ploeg bleek zaterdag net na het middaguur na 117 kilometer door de Alblasserwaardse polder de sterkste te zijn in de Arno Wallaard Memorial Junioren. Hij versloeg in de eindsprint, in de straten van Meerkerk, zijn medevluchter Wessel Verschueren.

De coureur van de Oosterhoutse wielerclub De Jonge Renner verkeek zich in de slotfase van de levendige wielerwedstrijd. "Ik heb mezelf geklopt", baalde Verschueren, die kort na de finish de gebalde vuist op zijn stuur sloeg. "Ik ging te vroeg en tijdens mijn tweede poging werd het zwart voor mijn ogen. Ik zette nog wel alles op alles, maar de verzuring sloeg toe. Ik ben dan ook niet blij met deze tweede plek, want ik had kunnen winnen vandaag."

Menno Broeks, nummer 3 in de eindrangschikking, was wel happy. "Ik ben behoorlijk naar de kloten, maar een mooie derde plek is binnen."

In de AWM Junioren @Polderkoers is de finale begonnen. Kopgroep van vijf renners, voorsprong 27 seconden. Finish rond 12:15 uur. #hetkontakt pic.twitter.com/JRwqoeaLre — Rick den Besten (@RickdenBesten) April 21, 2018

Mooie teamprestatie

Winnaar Decuypere, die zijn ploeggenoot Bas van Belle het sprintklassement zag winnen, glom van oor tot oor. "Ik ben superblij voor Bas en ik ben mijn ploeg dankbaar. We hebben een mooie teamprestatie neergezet."

Gelijk had de 17-jarige Belg. Want zijn ploeggenoten stopten het jagende peloton in de laatste 40 kilometer vakkundig af. "Ik ben geen sprinter en ben op een gegeven moment gaan aanvallen. Er zat voor mij meer in dan ik had verwacht. Op het laatst had ik over. En na een ooit gewonnen kermiskoersje in België, is dit een serieuze overwinning", besloot de pas vijf jaar koersende Decuypere.

Kramp

Iets verderop stond Jan van Arckel-renner Dylan van Beuzekom nog na te hijgen van zijn eerste klassieker. "Het ging wel lekker. Ik heb een mooie koers gereden en ben er dus wel blij mee. Alleen kreeg ik op het laatst kramp en moest ik op zoek naar een bidon. Die kreeg ik wel, maar te laat."

De focus bij de renner uit Ameide (16) ligt nog bij het schaatsen. "Maar wielrennen is een prima sport om in de zomer te doen en om de conditie op peil te houden. Vorig jaar reed ik bij de regiorecreanten, maar dit is veel leuker. Tussen je eigen leeftijdsgenoten en, zoals vandaag, met dik 100 man aan de start. Dit blijf ik de hele zomer wel doen."

Theo Sprong