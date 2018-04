Wielerklassieker Arno Wallaard Memorial is gast voor SKY-showbizzprogramma 'A league of Their Own'

Met tienduizenden kijkers, ter plekke en online, is de Arno Wallaard Memorial, startend in Meerkerk, al jarenlang het grootste sportevenement van de Alblasserwaard. De wielrenwedstrijd kent een internationaal deelnemersveld en heeft daarmee ook een internationaal publiek vergaard. Met de komst van één van Engeland's bekendste televisieprogramma's A League Of Their Own (ALOTO) gaat dat publiek nog eens flink in aantal toenemen.

De afgelopen vijf jaar is de Arno Wallaard Memorial live uitgezonden op internet. De toenemende professionaliteit van deze livestream heeft de aandacht getrokken van tienduizenden kijkers rondom de wereld.

Het wielerpubliek zag de groene polder in al haar pracht in beeld, met als hoogtepunten de slingerende Lekdijk en de molens van de Ammerse Kade in Groot-Ammers. Dit jaar zal een geheel nieuw publiek worden voorgesteld aan De Waard: het miljoenenpubliek van A League Of Their Own van de Engelse televisiezender Sky.

Sportieve uitdaging

In het programma, gepresenteerd door comedian James Corden, nemen sporters en comedians het tegen elkaar op in een sportieve uitdaging. De eerste 12 seizoenen van het populaire programma werden in een studio opgenomen, maar voor seizoen 13 gaat het programma op Europese toer langs verschillende sportevenementen. De Arno Wallaard Memorial is één van die evenementen. Op 20 en 21 april strijkt een team van producers, cameramensen, geluidsmensen, stylisten en Engelse bekendheden neer in Meerkerk.

De sporters die hun Alblasserwaardse wieler-uitdaging aangaan, zijn Andrew Flintoff, jarenlang één van de voortrekkers van het Engelse cricketteam, ex-Liverpool-spelers Jamie Redknapp en John Barnes en Everton-speler Tom Davies. De filmploeg van in totaal 50 man bestaat uit mensen die voorheen het wereldberoemde programma Top Gear opnamen. Ze komen met tal van camera's en drones. Dat belooft dus spectaculaire beelden op te leveren van het gebied tussen de Lek en de Merwede.

Het dertiende seizoen van A League Of Their Own zal later dit jaar op het Engelse Sky 1 worden uitgezonden.