Bryant Boogert gewestelijk kampioenen Pupillen A

HOOGBLKLAND • Bryant Boogert is zaterdag op de kunstijsbaan in Breda gewestelijk kampioen in de categorie Pupillen A geworden.

De dertienjarige Hoogbloklandse schaatser, die lid is van de IJssportvereniging Alblasserwaard (YA), won overtuigend beide afstanden.

Bryant neemt komende zaterdag in Groningen deel aan het nationale pupillentoernooi, het officieuze NK. Hier gaan per leeftijdscategorie de 28 snelste pupillen van start.