Het is uit tussen boer Willem en Rineke

HEI- EN BOEICOP • Het is uit tussen boer Willem en Apeldoornse Rineke. Dat is te zien in aflevering 13 van de webserie van Boer Zoekt Vrouw.

Heicopper Willem heeft inmiddels met alle briefschrijfsters een date gehad. Zijn laatste afspraakje was met Hanna. "Het was gezellig, maar ik denk niet dat zij het wordt. Ze is niet echt mijn type", vertelt Willem, bedachtzaam als altijd, aan zijn moeder. "Misschien dat er verder in de tijd toch nog iemand uit komt."

Rebekka

Daarna nemen Willem en zijn moeder de brieven nog eens door. "Rebekka, misschien is dat degene, ma. Ik moet er nog even goed over nadenken."

Vervolgens blijkt dat Rineke uit Apeldoorn het 'helaas' heeft uitgemaakt. Willem: "Ik wilde graag nog een keer uit met haar. Jammer dat het uit is tussen ons. Ik denk dat ik Rineke wel leuk vond."

Nog vrijgezel?

Uit de vooruitblik op de (laatste) aflevering van zondag 10 mei lijkt op te maken dat Willem nog vrijgezel is. "Ik ben bang dat het 'm niet zal worden eigenlijk", vertrouwt hij Yvon Jaspers toe.

Klik hier om aflevering 13 van de Boer Zoekt Vrouw-webserie terug te kijken