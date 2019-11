Rommelmarkt in Hoogblokland goed voor 30.000 euro

HOOGBLOKLAND • De jaarlijkse rommelmarkt in Hoogblokland bracht zaterdag 30.000 euro op.

Na twee jaar in de fabriekshallen van Betonson vond de markt deze keer voor de eerste keer plaats in en bij het nieuwe MFC Den Hoek. Honderden bezoekers wisten deze locatie te vinden om er een keuze te maken uit de vele tweedehands artikelen. De opbrengst van 30.000 euro kwam daarmee voor ongeveer een derde binnen; de rest van het geld kwam via alles wat er al aan huis en via Marktplaats was verkocht.