'Handen af van inwonersinitiatieven in Vijfheerenlanden'

VIJFHEERENLANDEN • Meerdere fracties in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden zijn het niet eens met het voorstel van B&W om te korten op de inwonersinitiatieven.

Dit jaar was hiervoor 500.000 euro beschikbaar, vanaf 2020 zou een miljoen worden uitgetrokken voor deze initiatieven. In de Kadernota 2020-2023 laat het college weten dit bedrag structureel te verlagen tot 800.000 euro. Volgens B&W is dit mogelijk, omdat het beschikbare geld vrijwel zeker niet geheel wordt gebruikt.

Stomverbaasd

GroenLinks-voorman Erik van Doorn was donderdag tijdens de commissie Algemene Zaken stomverbaasd over deze 'bezuiniging'.

"Aan de ene kant lezen we in de pers hoe enthousiast het college is over deze initiatieven en dat ze voldoen aan een grote behoefte, anderzijds gaan we meteen twee ton korten", zei Van Doorn.

CDA-leidster Maria de Jong was evenmin blij met de afroming van één van de 'paradepaardjes' van de nieuwe coalitie.

"Het college komt met een wensenlijstje met forse bedragen, maar dat gaat ten koste van de inwoners. Eerst horen we dat die initiatieven een succes zijn en als 'signaal' trekken we er vervolgens twee ton minder voor uit om andere tekorten te dekken. Onacceptabel", vond De Jong.

Coalitieakkoord

PvdA-voorman Joop van Montfoort had eveneens moeite met de korting op de inwonersinitiatieven en stelde vast dat het college wel heel snel begint te morrelen aan de afspraken in het coalitieakkoord.

"Na zes maanden worden die al bijgesteld en worden er zaken veranderd en bedragen verminderd. We moeten dat akkoord vasthouden, dat is onze leidraad."

Geen zorgen

Volgens verantwoordelijk wethouder Christa Hendriksen hoeven de fracties zich geen zorgen te maken.

"De inwonersinitiatieven zijn zeker een succes. De inwoners, maar ook wij als college, zijn er heel enthousiast over en er is gewoon veel vraag naar. Dan lijkt het tegenstrijdig om er minder geld voor uit te trekken, maar we hebben inmiddels inzicht hoeveel geld er omgaat."

"De initiatieven kosten minder dan verwacht. We hebben meer geld beschikbaar dan er nodig is. We denken dat we straks aan acht ton per jaar echt genoeg hebben."

Van de beschikbare 500.000 euro voor 2019 is tot nu toe voor ongeveer 200.000 euro aan aanvragen binnen gekomen.

Structureel

De portefeuillehouder liet weten dat het college overweegt om bepaalde initiatieven voortaan ook structureel te steunen. De raad kan bovendien beslissen om het geld dat in een bepaald jaar niet wordt uitgegeven aan inwonersinitiatieven door te schuiven naar het potje voor het jaar daarop.

Maria de Jong wil die mogelijkheid graag benutten. "We kunnen alle middelen goed gebruiken", vond de CDA-er die bovendien benadrukte dat haar partij de bijdrage van een miljoen per jaar graag in ere wil houden.

Donderdag 18 juli wordt de Kadernota door de gemeenteraad besproken en wordt er een besluit genomen over het budget voor de burgerinitiatieven.

André Bijl