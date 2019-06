Omwonenden speelveld Hoge Boezem willen geluidsscherm

NIEUW-LEKKERLAND • Omwonenden van het speelveld aan de Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland zijn de geluidsoverlast van spelende kinderen en jongeren beu en willen dat de gemeente Molenlanden een geluidsscherm aanlegt.

Ze hebben een brief geschreven aan het college en de gemeenteraad, waarin ze hun problemen uitleggen en vragen om een scherm of schutting, waar in het midden geluiddempend materiaal zit. Dit kan met klimop begroeid worden, waardoor de schutting een groen aanzicht heeft.

Enkele jaren geleden is bij de Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland het park de Hoge Boezem heringericht. Hierbij is onder andere een professioneel voetbalveld aangelegd. Van dit voetbalveld wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

De tuinen van de Paltrokmolen en de Watervluchtmolen grenzen aan dit speelpark. Bewoners van deze straten schrijven aan de gemeente Molenlanden dat ze amper meer in de tuin kunnen zitten vanwege onacceptabel lawaai. Het gaat daarbij om schreeuwen, gegil, muziek, enzovoorts.

Na veel gesprekken met de gemeente en leden van het college zijn er een paar maatregelen genomen. Er is een bord met regels geplaatst, maar dit wordt volgens de omwonenden niet gelezen en er wordt ook niet gehandhaafd door de gemeente Molenlanden.

"De gemeente is ook niet erg behulpzaam bij het vinden van een oplossing en verschuilt zich nu achter een advies van de commissie bezwaarschriften", aldus de omwonenden in hun brief aan de gemeente. Volgens die commissie heeft de gemeente juridisch niets fout gedaan. Dat wil zeggen dat ze volgens de heersende regelgeving de juiste procedures hebben gevolgd. "Het lijkt er dan ook op dat het college niet bereid is naar een goede oplossing te zoeken."

De omwonenden zijn er achter gekomen dat de gemeenteraad een budget van 200.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor inwonersinitiatieven. Ze vinden dat dat de gemeente dit geld zou moeten gebruiken voor een definitieve oplossing tegen de overlast.

Een onafhankelijk adviesbureau heeft volgens de omwonenden geadviseerd dat het mogelijk is om het geluidsniveau met 60 tot 70 procent te reduceren wanneer er een schutting geplaatst wordt met in het midden geluiddempend materiaal.

"Het aanbrengen van zo'n scherm zorgt ervoor dat bij vele bewoners het woongenot weer terugkeert en we weer ongestoord van onze tuin kunnen genieten", aldus de omwonenden in hun brief aan de gemeente Molenlanden. De kosten van zo'n scherm worden geraamd op 50.000 euro.

De brief met het verzoek voor de schutting is ondertekend door zeventien bewoners van de Paltrokmolen en de Watervluchtmolen in Nieuw-Lekkerland.