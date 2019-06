OBS Het Tweespan bezoekt De Heihoeve

GIESSENBURG • In het kader Wereld Melkdag, die op 1 juni was, worden er lessen georganiseerd op melkveehouderijen door heel Nederland. Ook De Heihoeve in Giessenburg leert kinderen graag waar de melk vandaan komt en heeft daarom scholen uitgenodigd voor een rondleiding.

Op donderdag 20 juni hebben de leerlingen van OBS Het Tweespan uit Giessenburg de boerderij bezocht. Veel koeien waren op dat moment buiten in de wei, maar de kinderen konden toch aardig wat kalveren binnen in de stallen aanraken en eten geven. Ondertussen kregen ze een gedegen uitleg over het leven van de koeien, de voeding die ze krijgen en hoeveel liter melk een koe geeft. Die melk kon uiteraard geproefd worden.

Aan het einde van de leerzame rondleiding konden de leerlingen door het invullen van een vragenlijst hun boerderijbewijs halen.