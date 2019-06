Potlooienparty in Lexmond met 1300 bezoekers weer een succes

LEXMOND • De 24e editie van de Potlooienparty in Lexmond werd vrijdag weer een succes. Het jaarlijkse evenement was al een paar dagen voor aanvang uitverkocht.

De 1300 bezoekers uit Lexmond en omgeving genoten van optredens van de band Waterproof Shampoo en de dj's van Puinhoop Kollektiv.

Volgend jaar is er de jubileumeditie. 'In het jaar 2020 geeft de vereniging dit 25e knalfeest', melden de organisatoren. 'Dat belooft een nóg mooier festijn te worden wat je zéker ook dán niet mag missen! Houd daarom social media in de gaten voor de start van de ticketverkoop.'