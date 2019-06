Popkoor Let's get Started provinciewinnaar Club van het Jaar

LEXMOND • Popkoor Let's get Started uit Lexmond is in de gemeente Vijfheerenlanden en in de provincie Utrecht uitgeroepen tot winnaar van de Club van het Jaar.

Op dinsdag 18 juni zal het koor voor een vakjury een pitch doen om in aanmerking te kunnen komen voor de landelijke prijs.

Voor meer informatie: www.popkoorlexmond.nl.