Estafetteloop Maaslandloop komt door de Alblasserwaard

REGIO • De Maaslandloop, een non-stop estafetteloop van 360 kilometer dwars door Nederland, komt zaterdag 8 juni ook door de Alblasserwaard. De teams halen geld op voor de Stichting Avavieren, Aangepast Vakantie Vieren.

Vanaf Gorinchem lopen de deelnemers richting Hardinxveld-Giessendam en Wijngaarden naar Bleskensgraaf en Oud-Alblas, om zo de laatste zeventig kilometer af te leggen.

Eén van de vrijwilligers van Avavieren is Tonja van Namen uit Groot-Ammers. "De stichting heeft afgelopen jaren hard gewerkt om negen zorgbungalows in 's Gravenzande te realiseren waar ouders en/of gezinnen met een gehandicapt kind kunnen genieten van alle benodigde voorzieningen", licht ze toe. "Daarbij vangt Avavieren alle kinderen uit het gezin overdag op, zowel de gezonde als gehandicapte kinderen, zodat de ouders eindelijk weer eens tijd hebben om bij te tanken en samen zorgeloos te genieten van de dag en uitstapjes."



Het geld van de loop is bestemd voor een aangepaste en rolstoelvriendelijke speeltuin nabij de zorgbungalows op Strandpark Vlugtenburg te 's Gravenzande. Tonja: "Wij zullen een tussenstop organiseren bij de winkel Boerenbond in Oud-Alblas, waar de teams van lopers zullen wisselen en ze een hapje en drankje eten en even kort uitrusten. Ze zullen het zeker op prijs stellen om onderweg aangemoedigd te worden."