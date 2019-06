Gemeentewerf ruimt wekelijks honderden lachgaspatronen op in Vianen

VIJFHEERENLANDEN • In en rond Vianen worden wekelijks tussen de vijfhonderd en duizend lachgaspatronen gevonden. Dit laat het college van B&W van gemeente Vijfheerenlanden weten in antwoord op vragen van het CDA over het lachgasgebruik in de regio.

In de voormalige gemeente Zederik zijn geen locaties bekend waar lachgas wordt gebruikt. Ook in de stad Leerdam lijkt het gebruik mee te vallen. Het college schrijft wel dat er in de Glasstad "met enige regelmaat" patronen worden gevonden, maar dit is niet dagelijks of wekelijks.

Zoals in Vianen dus wel het geval is. De gemeentewerf treft daar elke week honderden lachgaspatronen op de volgende locaties: onder de brug van de A2, op het Hazelaarplein, het parkeerterrein bij Helsdingen, Sluiseiland en parkeerplaats P3.

Volgens het Trimbos Instituut is lachgas een partydrug in opkomst. Het is populair omdat het relatief goedkoop is én legaal verkrijgbaar. Gebruikers van lachgas ervaren na inhalatie een "kortdurende maar sterke roes", soms met hallucinaties. Het gas verlaat relatief snel het lichaam, maar mensen die het gebruiken hebben soms achteraf ook last van duizelingen, verwardheid en hoofdpijn. Er gaan daarom landelijk gezien steeds meer stemmen op voor een verkoopverbod.

Het CDA stelde onlangs vragen over het lachgasgebruik in de gemeente. De partij wilde weten of het college van B&W heil ziet in een voorlichtingscampagne. De gemeente wil hier inderdaad werk van maken, blijkt uit de beantwoording. Er moet in een derde kwartaal van dit jaar een plan van aanpak komen om het gebruik van lachgas tegen te gaan, de uitvoering daarvan volgt dan in het vierde kwartaal.

Gemeente Vijfheerenlanden wil ook in gesprek met winkeliers en horecagelegenheden. De bedoeling is om een informatiebrief op te stellen, die deze partijen mee kunnen geven aan kopers en eventuele gebruikers van lachgaspatronen.

De gemeente hoopt ook dat de locaties waar lachgaspatronen worden verkocht, willen meedenken om de verkoop ervan te beperken. Door bijvoorbeeld de patronen minder in het zicht te plaatsen. Of een limiet te stellen aan het aantal lachgaspatronen dat één persoon per keer kan kopen.

Maar de gemeente is hierbij natuurlijk afhankelijk van de bereidwilligheid van de betreffende ondernemers. "De marktpartijen zullen wel geïnformeerd gaan worden over de schadelijke gevolgen die het gebruik van lach met zich mee kunnen brengen." Ook wil de gemeente haar sociale media-kanalen aanwenden om mensen hierover te informeren.