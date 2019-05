Vijfheerenlanden zoekt 'fantastische middenklasser' als burgemeester

VIJFHEERENLANDEN • De nieuwe, kroonbenoemde burgemeester van Vijfheerenlanden moet aan heel wat eisen voldoen. Dat bleek donderdagavond tijdens de bijzondere raadsvergadering van gemeente Vijfheerenlanden.

PvdA-voorman Joop van Montfoort overhandigde als voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets aan Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht. Van Montfoort legde uit dat de vertrouwenscommissie medio maart aan de slag was gegaan. Volgens hem was de profielschets tot stand gekomen door de 'pennenstreken van de fractievoorzitters', 'de grondverf van de stakeholders' (veiligheidsregio, gemeentesecretaris, O.R, waarnemend burgemeester Lokker en wethouders) en door de 'glansverf van de inwoners' die hun mening via een enquête en gesprekken gaven.

Oosters complimenteerde de raad met de voortvarende manier waarop de zoektocht naar de nieuwe burgemeester ter hand is genomen. "Want u heeft meer aan uw hoofd, bovendien past de waarnemend burgemeester hier goed."

Toch had hij ook nog wat vragen. Welke ervaring moet de nieuwe burgervader of burgermoeder – vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te solliciteren - nu precies hebben? Moet het een door de wol geverfde politiek bestuurder zijn of mogen kandidaten uit het bedrijfsleven ook solliciteren? En welke bestuursstijl wordt er van de nieuwe burgemeester gevraagd. De raad koos voor een 'koploper', een aanjager en iemand die het voortouw neemt, terwijl de inwoners de voorkeur geven aan een verbinder die midden in de samenleving staat.

"Daar zit verschil tussen", constateerde Oosters. En hoe staat het met de leeftijd van de nieuwe burgemeester? "U zoekt iemand die zich voor de langere termijn aan de gemeente wil verbinden. Is dat zes jaar of misschien wel twaalf jaar? In dat laatste geval vallen kandidaten boven de 58 af", zei de CdK die benieuwd was naar de typische bestuursstijl van de kersverse gemeente.

Elke fractieleider nam een vraag voor zijn/haar rekening en de plaatselijke politiek deed dat met verve. Doorgaans vormen politici en humor geen gelukkige combinatie, maar de gevatte oneliners waren vorige week niet van de lucht. "We zoeken een burgemeester van formaat. Iemand met bestuurlijke ervaring, maar ook zij-instromers die een stap willen zetten zijn welkom. We zoeken vooral een mensenmens", zei CDA-leidster Maria de Jong.

En VHL-voorman Wim van Dijk: "Qua bestuursstijl zoeken we iemand als de Lek die weet waarheen hij stroomt, gebonden door dijken, maar die de uiterwaarden benut om uit te wijken en die ruimte creatief benut." SGP-er Evert Geluk: "Het is verleidelijk te zoeken naar een jonge hond die aan het begin van zijn carrière staat, een starter voor wie geen moeite te veel is. Maar een ervaren netwerker die weet hoe de hazen lopen, is ook aantrekkelijk. Eigenlijk zoeken we een fantastische middenklasser waar we nog lang van kunnen genieten."

En CU-voorman Dico Baars: "We kijken uit naar iemand die op kop van het peloton fietst om iedereen op snelheid te houden, maar niet zo hard gaat dat hij of zij de rest uit het oog verliest." Harry van Tilburg: "Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, kun je zeggen: ik heb een …burgemeester."

Zowel waarnemend burgemeester Lokker als CdK Oosters waren enthousiast over de vacature. Lokker: "Zo'n bijzondere gemeente, zo'n bijzonder profiel, het loopt vast storm." Oosters: "Vijfheerenlanden is een bestuurlijke hoofdprijs."

De vacature is per 17 mei opengesteld, kandidaten kunnen tot en met 6 juni solliciteren. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in november wordt beëdigd.

André Bijl