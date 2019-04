Vier ooievaars uit hun ei gekropen in Schoonrewoerd

• Dit zijn niet de ooievaars in Schoonrewoerd. (Foto: nl.123rf.com)

SCHOONREWOERD • Vier van de vijf ooievaarseieren in het nest achter natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd zijn inmiddels uitgekomen. Dit is te zien op de webcam van natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden.

Er breekt nu een spannende tijd aan voor de ouders, slagen zij er in hun kroost groot te brengen? De natuur- en vogelwacht is realistisch: waarschijnlijk niet. Het gebeurt maar zelden dat er meer dan drie jongen uitvliegen.

De webcam is hier te vinden.